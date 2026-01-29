Беспилотная укладка асфальта начнется в 2026 году

В России в текущем году планируется начать применять на практике технологию беспилотной укладки асфальта, сообщил участникам дорожной выставки-конференции в Российском университете транспорта (МИИТ) руководитель Росавтодора Роман Новиков.

"Нам должно хватить времени, которое у нас осталось до конца этого года, чтобы не в опытном, а уже в практическом варианте начать это (беспилотную укладку асфальта. - Прим. "РГ") применять на стройплощадках", - сообщил участникам выставки Новиков.

По его словам, в прошлом году технология уже была продемонстрирована в ходе выставки "Дорога-2025", где показали новый комплекс роботизированного управления техникой. Один оператор, находясь в Минеральных Водах непосредственно на выставочной площадке, управлял беспилотным экскаватором, грузовой гусеничной платформой и бульдозером на полигоне под Челябинском - то есть за несколько тысяч километров. Такой метод позволяет вести строительство практически непрерывно - в том числе в ночное время.

Руководитель ведомства также подчеркнул, что работа сама по себе становится комфортней благодаря удаленному роботизированному управлению. Человек может управлять из помещения несколькими единицами техники, которыми раньше управляли много людей. Теперь в основе всего лежат управление данными, анализ информации и принятие решений.

"Это и есть настоящее повышение производительности труда. Эту задачу ставят перед нами председатель правительства и президент", - сказал Новиков.

Отдельно глава Федерального дорожного агентства отметил важность развития этой технологии в вопросе трудоустройства инвалидов. Они смогут полноценно участвовать в строительстве дорог, обеспечивая себе заработок. Ведь тяжелый физический труд не понадобится.