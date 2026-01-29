Какие автобренды вернутся в РФ первыми

Россияне, принявшие участие в опросе "Автостата", считают, что в случае смягчения санкционных ограничений первыми на рынок могут вернуться корейские и японские автопроизводители.

© РИА Новости

Согласно результатам опроса, которые опубликовал глава "Автостата" Сергей Целиков, 66% респондентов считают наиболее вероятным возвращение корейских брендов.

Еще 42% полагают, что в числе первых могут вновь появиться японские автоконцерны.

Европейские бренды в качестве потенциальных "первопроходцев" назвали 16% опрошенных, американские - 12%.

При этом 9% участников рынка считают, что зарубежные автомобильные бренды в Россию не вернутся вовсе.

Всего в опросе приняли участие более 1,5 тысячи человек. Суммарное число ответов превышает 100%, так как пользователям было разрешено выбирать несколько вариантов ответа, уточнил аналитик Целиков.