Представлен новый Haval H7 для рынка РФ

Haval H7 для российского рынка обновился. Кроссовер получил более мощный мотор и больше цифровых функций. "РГ" выяснила, сколько стоит новинка.

Отдача 2-литрового турбомотора увеличена со 192 до 231 л.с., крутящий момент вырос с 320 до 380 Нм. Таким образом, Haval H7 стал самой мощной моделью марки на российском рынке.

В паре двигателем работает 7-ступенчатый "робот", привод - полный.

Также Haval H7 получил обновленную мультимедиа. Появился "смарт виджет" - для быстрого доступа к основным функциям, и курсор Smart Ball, отображающий текущую скорость и системные уведомления. Также мультимедиа получила предустановленный сервис VK Видео.

Добавлены дополнительные разъемы, включая USB Type-C, во всех комплектациях теперь черная отделка потолка.

Haval H7 2026 будет представлен в двух комплектациях стоимостью 4 и 4,2 млн рублей. Для сравнения: кроссовер прошлого модельного года с менее мощным двигателем оценивается в 3,7 - 4 млн рублей.