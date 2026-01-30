В РФ продают редкий ВАЗ-21099 с роторным мотором на 140 л.с.

В Екатеринбурге в продаже обнаружился ВАЗ-21099 с роторно-поршневым двигателем ВАЗ-415. Редкостью модификации продавец обуславливает высокую стоимость авто.

© Российская Газета

Однако выставленный на продажу седан нельзя назвать коллекционным или "капсулой времени" - двигатель прошел переборку. Параметры вазовского РПД - 1,3 литра объема и мощность 140 л.с.

Пробег после "капиталки" - 1000 км.

Судя по фото, автомобиль также немного приподнят в сравнении с обычной "Самарой" 99-й модели.

Стоимость 140-сильной "Лады" - 1 000 000 рублей.

Ранее в продаже "РГ" обнаружила ВАЗ-2108 с роторным двигателем. За хэтчбек владелец назначил куда более нескромную цену.