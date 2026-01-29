Таксист в Подмосковье показал свой заработок за 800 метров пути

В Московской области водитель автомобиля такси показал, сколько зарабатывают перевозчики на пробках из-за снегопада. Мужчина рассказал, что работает на территории одного из столичных ЖК, и получает тысячи рублей из-за повышенного спроса и сложных дорожных условий.

© Quto.ru

Согласно видео, которое записал водитель, он взял пассажира на территории ЖК «Томилино парк». Однако до метро «Котельники» добраться он не смог из-за пробки на выезд из комплекса.

«Даже из ЖК выехать не могу. Но мне всё равно, у меня пассажир сидит, деньги капают», — признаётся водитель.

В итоге поездка заняла около часа, после чего пассажир принял решение вернуться домой пешком. Таксист же 800 метров, которые всё же удалось проехать, заработал 2 468 рублей, после чего практически сразу нашёл нового клиента.

Тем временем в Госдуме задумались над созданием механизма, который будет ограничивать тарифы на пассажирские перевозки во время повышенного спроса. В частности, агрегаторам запретят устанавливать цены выше определённых пределов.