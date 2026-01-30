Эксперт объяснил, почему в Петербурге снизилась смертность в авариях

Петербург в 2025 году стал одним из лидеров по снижению числа смертности в ДТП. Такие данные опубликовала пресс-служба МВД России. В городском правительстве отметили, что в Северной столице показатель смертности в авариях составил 2,6 человек на 100 тысяч жителей. Это на 78 % ниже среднероссийских значений.

© РИА "ФедералПресс"

«Эта история, действительно, очень многофакторная: количество погибших на 100 тысяч, так называемый социальный риск, она показывает как работают сопутствующие безопасности дорожного движения факторы. Это и качество уборки дорог, и содержание дорожного полотна, и мероприятия по организации дорожного движения, и оптимизация логистики движения пешеходов», – цитирует Neva Today специалиста рабочей группы при Правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрия Попова.

Он также отметил, что в городе комплексная система работы профильных органов, ответственных за транспортную инфраструктуру и организацию дорожного движения, влияет на дорожную безопасность. В Петербурге ежегодно фиксируют аварийно-опасные участки и устанавливают там комплексы видеофиксации.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Псковской области автомобиль столкнулся с поездом.