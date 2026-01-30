Идет подготовка к премьере четырех новинок от Voyah

Бренд Voyah анонсировал запуск четырех новых моделей в 2026 году, об этом сообщил портал Xinhuanet.com. Среди них - кроссовер Taishan Ultra с функциями автономного вождения, пятиместный Taishan X8, электрический внедорожник Voyah FE и минивэн Everest. Речь идет о китайском рынке.

Модель Taishan Ultra станет первым серийным китайским автомобилем с автономностью уровня L3. Он будет оснащен интеллектуальной системой вождения Huawei Qiankun ADS4, включающей четыре лидара и самозатемняющиеся стекла. Начало продаж запланировано на март.

К лету Voyah представит компактный пятиместный вариант Taishan X8. Габариты автомобиля будут составлять 5200х2025х1814 мм с колесной базой 3090 мм. Автомобиль будет доступен с двумя гибридными силовыми установками, основанными на 1,5-литровом двигателе внутреннего сгорания.

Voyah FE - это полностью электрический кроссовер с автономностью уровня L3 и поддержкой искусственного интеллекта. Подробные характеристики будут раскрыты ближе к релизу, который ожидается в середине года.

Everest станет новым игроком в сегменте премиальных минивэнов. Автомобиль будет работать на современных источниках энергии и стоить около 500 тысяч юаней. В нем будут реализованы 12 передовых технологий, подробности которых пока не разглашаются.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начались продажи кроссовера Voyah Taishan.