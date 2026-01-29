На столичном рынке каршеринга меняется лидер

К началу 2026 года распределение машин в столичном автопарке среди операторов каршеринга изменилось. Количество машин "Яндекс Драйва" увеличилось на 27 процентов по сравнению с прошлым годом, что, по мнению рынка, позволяет сервису претендовать на лидерство в регионе.

За последние 10 лет число машин в парке каршеринга столицы выросло в 115 раз - с 350 до 40 тысяч, свидетельствуют данные департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Ранее к этому показателю планировалось прийти только к 2030 году.

На столичном рынке каршеринга - четыре основных игрока. "В течение нескольких последних лет неоспоримым лидером по абсолютному количеству машин был "Делимобиль", занимавший по этому показателю почти половину рынка. Во второй половине 2025 года "Яндекс" активно наращивал автопарк в столице, как минимум догнав, а с высокой вероятностью и перегнав "Делимобиль" к текущему моменту", - отметил издатель проекта "Трушеринг" Юрий Николаев. Сейчас в столичном парке оператора 12,5 тысяч машин.

По его мнению, на третьем месте находится "Ситидрайв", который занимает примерно четверть рынка.

Автопарк BelkaCar, по словам Николаева, также показал незначительный рост, но на позицию компании это не повлияло - она находится на четвертой позиции по величине автопарка арендных машин.

Новый лидер на рынке каршеринга наращивает число автомобилей благодаря партнерствам с автопроизводителями. В частности, в 2025 году он начал сотрудничество с "ФАВ-Восточная Европа" - пять тысяч новых машин уже пополняют автопарк каршеринга в Москве и Санкт-Петербурге. Также оператор развивает сотрудничество с автомобилями марок OMODA S5 и Exeed, которые также становятся доступными для пользователей сервиса каршеринга в Москве.

В 2025 году сервис также расширил географию присутствия в два раза и открылся в шести новых городах: Ижевске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Перми, Челябинске, Калининграде. Каршеринг продолжает запускать аренду авто по франшизной модели в новых городах.