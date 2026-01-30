Автомобили каких цветов выбирают в РФ чаще всего

Стало известно, автомобили каких цветов выбирают россияне. Эксперты сервиса Авито Авто проанализировали объявления, размещённые на площадке в 2025 году, и узнали, транспортные средства с какими оттенками кузова предпочитают российские автомобилисты. Исследование есть в распоряжении Quto.ru.

Оказалось, что львиная доля предложений о продаже автомобилей на рынке приходится на монохромные оттенки — их доля доходит до 82% среди новых машин и до 71% среди подержанных. Как правило, это машины белого (29,9% и 23% соответственно), чёрного (22,7% и 20,2%), серого (20,5% и 15%) и серебристого (9,1% и 12,3%) цветов.

Впрочем, сами покупатели чаще ищут легковушки более интересных и ярких оттенков. Например, в 2025 году наиболее востребованными оказались транспортные средства коричневого цвета — спрос на них оказался на 38,5% выше среднего, на строгие чёрный и белый оттенки — на 10% выше. Кроме того, эксперты отмечают популярность синего, зелёного и серого.

Тем временем на вторичном рынке пользователи сервиса чаще обращали внимание на автомобили зелёного и бордового цветов (объявления смотрели чаще на 13%), а также чёрного (+10%). К слову, на белые, серые и серебристые машины покупатели внимания почти не обращали, несмотря на их высокую долю в предложении.