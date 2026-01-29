Британский автопром рухнул до уровня 1952 года

В 2025 году в Британии было произведено 764 тысячи машин, включая легковой и коммерческий транспорт. Это стало самым низким значением с 1952 года, пишет BBC.

© Lenta.ru

По данным Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), выпуск продукции сократился на 15,5 процента относительно показателей 2024 года. Среди главных причин спада автопроизводства эксперты назвали остановку предприятий Jaguar Land Rover из-за кибератак в сентябре прошлого года, прекращение работы завода Vauxhall в Лутоне, а также торговые ограничения со стороны США.

Эксперты напоминают, что еще в 2016 году страна выпускала до 1,7 миллиона автомобилей ежегодно. Но затем последовала череда кризисов — подготовка к выходу из Евросоюза, пандемия и введение тарифов при администрации президента США Дональда Трампа.

Но в SMMT не склонны к драматизации и прогнозируют постепенное улучшение ситуации. Это связывают с запуском производства новых моделей электромобилей. Уже в 2026 году прирост в отрасли может достигнуть 10 процентов, а к 2027 году годовой объем способен снова преодолеть отметку в один миллион единиц. Правительство страны рассчитывает, что к 2035 году ежегодное производство превысит 1,5 миллиона автомобилей.

Ранее автомобильный завод «Москвич» отреагировал на появившиеся слухи о скором прекращении выпуска своей популярной модели.