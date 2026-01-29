ГИБДД больше не регистрирует машины с номерами "ЕКХ"

Новость о заппрете номеров с буквами "ЕКХ" прозвучала неожиданно. Особенно если принять во внимание то, что у нас наблюдается нехватка номеров для машин - даже с учетом падения их продаж.

Итак, некий гражданин в Нижнем Новгороде решил сохранить за собой номера после продажи машины. Такое допускается. И обычно проблем не вызывает. Человек просто пишет заявление, передает номера на хранение в ГИБДД, и все. Потом он покупает новую машину и просит поставить на нее те самые сохраненные номера. И вот тут возникает проблема. Оказывается, ГИБДД эти номера присвоить новому автомобилю не может. Она не может их присвоить и старому автомобилю. Потому что есть соответствующие номенклатурные требования.

Номер с буквами "ЕКХ" оказался опасен. А потому от него начали избавляться. Как пояснили в ответе на обращение водителя, в связи с ограничениями для предотвращения компрометации информации, прописанными в Федеральных законах № 144 и № 57, такой знак не был выдан. Однако было предложено получить другой, причем без всяких дополнительных затрат. Буквы, конечно, будут другими.

Эта история не понравилась автолюбителю и быстро распространилась по разным социальным сетям. Но, как пояснил источник в Госавтоинспекции, запрет на регистрацию машин с номерами "ЕКХ" действительно есть. И он установлен теми законами, которые указаны выше. И в первую очередь - это защита граждан, которые регистрируют машины с такими номерами. Поскольку в нынешней ситуации такие номера будут привлекать излишнее внимание.

Напомним, у нас были в ходу номера особых серий. Были номера, предназначенные для правительственных машин либо машин спецслужб. Например, с буквами АМР и кодом региона 97. Или с буквами ЕКХ, и тут уже с любыми номерными сочетаниями. Но все это давно закончилось. И такие обозначения не имеют статуса на дороге. Но репутация осталась. А поэтому с номерами "ЕКХ" решили побороться.

А теперь давайте посмотрим, чем это обернется. Под каждый регион со своим регистрационным кодом заложено некоторое количество номеров. Напомним, что в алфавите - 33 буквы. В регистрационных знаках используются только 12 букв русского алфавита, напоминающие по очертаниям буквы латинского алфавита.

Но это немного. Поэтому емкость знаков мала. Под каждый регион установлен свой регистрационный код для автомобильных номеров. Регионов у нас 89. А кодов регионов - 221. Дело в том, что при прибавлении машин их запас быстро выбирается. Только в Московской области 8 кодов регионов. А в Москве - 12.

Причем такое количество кодов вводится не просто так. Заканчивается лимит номеров. Он не бесконечен. А теперь давайте посчитаем: 221 код регионов в России. По цифровым комбинациям - 999. Если убрать буквенное сочетание ЕКХ из номеров, то потеряется 220 779 доступных номеров. Согласитесь - немало. Ни одному автомобилисту в России не захотелось бы столкнуться с ситуацией, когда он не может зарегистрировать машину, потому что номера исчерпаны.