Марка Volkswagen продолжает подогревать интерес к своему новому кроссоверу. Модель пока предназначена только для Китая, там ее предложат с гибридной установкой. Привод задний или полный.

© Колеса.ру

Сертификат трехрядного паркетника Volkswagen ID.Era 9X появился в базе Минпрома КНР в начале января, после чего сама марка продемонстрировала внешность модели на фирменных изображениях. Этот кроссовер, напомним, является серийным воплощением концепта ID.Era, который представили весной прошлого года. Выпуск ID.Era 9X наладят в Китае на заводе СП SAIC Volkswagen. Интерьер прежде был показан лишь на единственном рендере, да и тот, скорее всего, относится еще к шоу-кару. Теперь же засвечен салон товарного кросса – его «фрагменты» показали в нескольких видеороликах, посвященных зимним испытаниям новинки.

Кроссоверу VW ID.Era 9X достались двухспицевый руль и узкий приборный экран. Стало быть, роль приборки в основном возложена на проекционный дисплей. Паркетник также получил модное ныне в Поднебесной сдвоенное табло мультимедиа. Ну и еще для задних пассажиров наверняка предусмотрен отдельный планшет – он крепится к потолку, как показано на раннем рендере.

За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. На центральном тоннеле, судя по всему, расположена площадка для беспроводной зарядки (или сразу две). На имеющихся кадрах также видны круглые неприкрытые подстаканники – скорее всего, с подогревом и охлаждением. Наконец, в подголовники кресел первого и второго рядов встроены динамики.

Особенности дизайна экстерьера Volkswagen ID.Era 9X – гладкий «нос», светодиодная плашка ходовых огней во всю ширину передка, расположенные в вертикальных блоках фары и дополнительные LED-секции, выдвижные ручки дверей и монофонарь. Над лобовым стеклом есть лидар. Длина нового кроссовера составляет 5207 мм, ширина – 1997 мм, высота – 1810 мм, колесная база – 3070 мм. Модели положены 20- или 21-дюймовые диски.

Volkswagen

Volkswagen ID.Era 9X представляет собой последовательный гибрид. Силовая установка включает работающий в режиме генератора бензиновый турбодвигатель 1.5 мощностью 143 л.с. Известно, что кроссовер предложат с задним или полным приводом. Первая модификация укомплектована 299-сильным электродвигателем. Китайские СМИ пишут, что такой SUV будет доступен с батареей емкостью 51,1 или 65,2 кВт*ч, только на электротяге заднеприводный гибрид проедет 267 или 340 км по циклу WLTC.

Volkswagen

Два электромотора полноприводного ID.Era 9X вместе выдают 517 л.с., это исполнение получило топовый аккумулятор (те же 65,2 кВт*ч), его запас хода в электрическом режиме – 321 км (также по циклу WLTC). Сам производитель указывает максимальную дальнобойность на электротяге по более оптимистичному китайскому циклу CLTC – более 400 км.

Полноценную премьеру серийного Volkswagen ID.Era 9X проведут в ближайшие месяцы.