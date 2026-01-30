Представлен BMW M135 в исполнении dAHLer

Спустя два десятилетия после дебюта BMW 1 Series в сегменте компактных премиальных автомобилей мюнхенский бренд летом 2024 года представил четвёртое поколение модели. Топовая версия F70 M135 xDrive, оснащённая 300-сильным двигателем, практически сразу оказалась в поле зрения швейцарского тюнинг-ателье dAHLer Competition Line. Специалисты компании подготовили комплексный пакет доработок, затрагивающий как динамику, так и визуальную составляющую хот-хэтча.

© rubmw.ru

Мощность и выпуск

Ключевым элементом программы dAHLer стала доработка Stage 1 для 2,0-литрового турбомотора B48. После вмешательства тюнеров отдача двигателя возрастает с заводских 300 до 340 л.с., а крутящий момент увеличивается с 400 до 480 Н·м. Для клиентов, настроенных на более радикальные изменения, предусмотрен пакет Stage 2 с ещё более впечатляющими показателями.

В паре с форсированным двигателем предлагается фирменная выхлопная система из нержавеющей стали с четырьмя патрубками, разработанная и изготовленная непосредственно dAHLer. Все компоненты можно заказать как по отдельности, так и в составе единого пакета. При этом Stage 1 полностью соответствует экологическим нормам Euro 6e по циклу WLTP.

Доработка шасси

Работа с ходовой частью построена по модульному принципу. Вариант для энтузиастов — высокопроизводительная койловер-подвеска с регулировкой клиренса и настраиваемой жёсткостью амортизаторов, позволяющая тонко подобрать баланс между комфортом и спортивной собранностью. Для тех, кто делает ставку на внешний эффект и не нуждается в расширенных настройках, предусмотрены спортивные пружины. Они оптимизированы для штатных адаптивных амортизаторов M-серии, сохраняя корректную работу заводской электроники.

Колёса и визуальные акценты

Внешний образ M135 дополняют фирменные колёсные диски dAHLer. Модель CDC1 с десятью выразительными спицами выполнена в классическом ключе, тогда как кованые CDC2 выглядят более сложными и эффектными: двойные перекрывающиеся спицы формируют объёмный, почти скульптурный рисунок. Оба варианта предлагаются в размере 8×20”с шинами 235/35R20. Для CDC2 доступен широкий выбор отделок, включая специальную версию dAHLer Edition с частично полированными поверхностями, подчёркивающими глубину дизайна.

В разработке также находится передний сплиттер из углеволокна, который призван сделать облик M135 ещё агрессивнее и визуально усилить его спортивный характер.

Актуальную информацию о ценах, сроках поставки и технических деталях можно получить напрямую у dAHLer Competition Line — в штаб-квартире компании в Белпе или на официальном сайте daehler-tuning.com.