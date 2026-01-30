Suzuki Vitara 2019 года сняли с хранения и выставили на продажу в России

Та самая Suzuki Vitara заслуженно пользуется у российских автомобилистов, ценящих в кроссовере прежде всего простоту, надежность и аналоговое управление в салоне. И, как удалось выяснить "Российской газете", буквально на днях в продаже в Чебоксарах появилась практически новая "Витара" 2019 года выпуска.

© Российская Газета

Автомобиль выкрашен в распространенный для модели серебристый металлик и оснащен простой связкой, состоящей из 117-сильного "атмосферника" и 5-ступенчатой МКП. Привод, увы, передний.

"Машину выгуливали только по праздникам, ночевала в подземном паркинге", - говорится в объявлении. Пробег за 7 лет - 7,7 тысячи километров.

Suzuki Vitara представлена в комплектации GL: есть электропривод зеркал, кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев боковых зеркал, штатная магнитола, руль с регулировкой по вылету и высоте, ABS, ESC, передние и боковые подушки безопасности.

Согласно VIN-номеру, кроссовер выпущен в Венгрии.

За машину назначена цена 1 897 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью новой Lada Vesta SW Cross в топовой версии.