Советский символ шика продается в Новосибирске за 2,5 млн рублей

В столице Сибири нашелся уникальный экземпляр культового автомобиля советской эпохи — ГАЗ-12 ЗИМ 1959 года выпуска. Новый хозяин сможет приобрести машину всего за 2,5 миллиона рублей.

Продавец уверяет, что машина сохранилась в хорошем техническом состоянии, имея реальный пробег в 125 тысяч километров. Такой автомобиль станет настоящей находкой для коллекционеров и любителей автомобилей времен Советского Союза.

Этот седан был выпущен легендарным Горьковским автозаводом и производился в промежутке с 1950 по 1959 годы, став настоящим символом статуса и комфорта. Всего было изготовлено чуть больше 21 тысячи экземпляров. Автомобилем пользовались чиновники и руководители предприятий, а кроме того, выпускались версии для службы такси и медицинских целей.

Модель изначально задумывалась властями как промежуточный вариант между массовым автомобилем «Победа» и роскошным ЗиС-110, заняв своё достойное место в автомобильной иерархии той эпохи.