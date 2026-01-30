Назван способ получить компенсацию за падение сосульки на машину

Ежегодно в России тысячи автовладельцев сталкиваются с ситуациями, когда лед и снег, падающие с крыш зданий, повреждают припаркованные машины, сообщил эксперт и практикующий юрист компании «Волан М» Виталий Коняхин. О том, кто несет ответственность за причиненный вред и какие действия должен предпринять для защиты своих прав водитель, он рассказал «Ленте.ру».

По словам юриста, владелец здания обязательно должен своевременно очищать крышу от скопившегося снега, наледи, чтобы предотвратить такую ситуацию. Это требование установлено законом.

Если снег упал именно с крыши конкретного дома, обязанность возлагается на собственника либо организацию, управляющую зданием, указал Коняхин. Чаще всего речь идет о жилищно-коммунальной службе, уточнил он.

При возникновении инцидента потерпевший автовладелец вправе требовать компенсации ущерба, отметил эксперт. Для доказательства своей правоты следует выполнить ряд действий.

Во-первых, необходимо сразу же зафиксировать повреждения и место происшествия, обозначил собеседник «Ленты.ру». Сделать это можно посредством фото- и видеосъемки. Также желательно найти свидетелей события. Кроме того, сотрудники полиции могут зафиксировать факт происшествия, обстоятельства и составить протокол.

Во-вторых, следует связаться с управляющей компанией, направив письменную претензию о случившемся инциденте, обратил внимание юрист. Организация обязана отреагировать на жалобу, зафиксировать повреждение и принять меры по уборке снега.

Далее, по словам эксперта, нужно оценить размер ущерба. Для подсчета стоимости восстановительного ремонта можно обратиться в независимую экспертную компанию. Полученное заключение станет аргументом при судебном разбирательстве.

Если договориться в мирном порядке не получается, Коняхин посоветовал обратиться с исковым заявлением в районный суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Дополнительно можно воспользоваться услугами юристов.

Пострадавшему владельцу транспортного средства важно действовать оперативно и последовательно. Своевременные действия позволят значительно повысить шансы на успешное разрешение спора, получение справедливой компенсации Виталий Коняхин юрист

«Если УК игнорирует ваше обращение или отказывается признавать свою вину, не стоит опускать руки. Следующим шагом может стать обращение в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Этот орган осуществляет надзор за деятельностью управляющих компаний. Именно он может вынести предписание об устранении нарушений. Также может быть целесообразно уведомить органы местного самоуправления, если речь идет о грубом нарушении правил безопасности», — заключил эксперт.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказывали, что сосульки и снеговые свесы с домов обязаны убирать как только они образуются, но работы в плохую погоду и темное время суток недопустимы.