Глава приморской ГИБДД предложил ввести права на электросамокаты

Ввести водительские права на электросамокаты и ужесточить ответственность для их водителей – такую инициативу озвучил начальник ГИБДД по Приморскому краю Сергей Сбродов. В интервью ИА PrimaMedia он объяснил свою позицию, приведя данные о росте аварийности во Владивостоке и назвав ограничения этого лета недостаточными.

«Это проблема не только Владивостока или нашего края, но и в общем-то всей страны. Данный вид транспорта очень быстро набирает популярность и вливается в процесс дорожного движения. Четкого регулирования на законодательном уровне пока нет», – сказал Сбродов.

По его словам, с начала 2025 года зафиксировано 39 ДТП с участием СИМ, в которых пострадали 40 человек, включая 11 несовершеннолетних. В прошлом году статистика была немногим лучше – 35 аварий.

Начальник ГИБДД указал, что, несмотря на предпринимаемые шаги по регулированию (запретные зоны, возрастные ограничения), нынешний подход недейственен. Электросамокаты имеют статус, аналогичный велосипедам, что, по мнению Сбродова, не учитывает их способность развивать высокую скорость, превышающую 60 км/ч. В итоге серьезная опасность контрастирует с незначительной ответственностью – штрафами в размере от 800 до 1500 рублей для совершеннолетних нарушителей.

«Личное мое мнение: для управления транспортными средствами, которые приводятся в движение не мускульной силой человека, должно быть предусмотрено водительское удостоверение на право управлять таким средством. Электросамокаты необходимо выделить в отдельную категорию, допускать к управлению которой необходимо после сдачи соответствующих экзаменов по ПДД и вождению», – приводит его слова PrimaMedia.

По мнению Сергея Сбродова, решением может стать введение упрощенных прав на электросамокат и резкое ужесточение ответственности. Он также выступил категорически против аренды самокатов несовершеннолетними, назвав это в условиях Приморья «смертельной опасностью», которая лишь поощряет подростков выезжать на дороги. В качестве системного решения Сбродов видит создание выделенной инфраструктуры для СИМ.

