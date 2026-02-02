В Череповце задержали водителя с 520 штрафами

В Череповецком районе правоохранители во время рейда остановили автомобиль, владелец которого установил своеобразный антирекорд, сообщает Госавтоинспекция Вологодской области.

За время управления транспортным средством вологжанин собрал 520 административных штрафов, преимущественно за такие нарушения ПДД, как превышение скорости.

Подавляющая часть взысканий - около 400 штрафов - так и осталась неоплаченной, что привело к образованию крупной задолженности. Теперь мужчине грозит ответственность не только за сами нарушения, но и за систематическое уклонение от уплаты.

Сам задержанный, представившийся Сергеем, в свое оправдание заявил журналистам, что много ездит, в том числе доставляя гуманитарную помощь участникам СВО.

"Косяк свой исправим со временем. Как заработаем, так и заплатим", - рассказал он.

Однако, как подчеркнули в ГИБДД, это не освобождает от обязанности соблюдать закон и своевременно оплачивать штрафы.