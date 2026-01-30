В России впервые с начала века упало число легковых машин

Общее число легковых автомобилей, зарегистрированных в ГИБДД, на конец 2025 года составило 52,8 миллиона единиц, что на 0,18 процента меньше, чем годом ранее. Сокращение автопарка в России зафиксировано впервые за 25 лет, со ссылкой на данные МВД, опубликованные в Единой межведомственной информационно-статистической системе, пишет «Коммерсантъ».

С 2000 года легковых автомобилей в стране неизменно становилось больше. Разворот тенденции эксперты объясняют сразу несколькими причинами.

Во-первых, в прошлом году продажи новых автомобилей сократились на 15,6 процента, до 1,32 миллиона единиц. При этом, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, для адекватного обновления парка в год должно продаваться 2,2-2,5 миллиона автомобилей.

Он напомнил, что автомобильный бум в стране начался примерно 20 лет назад, и эти автомобили подошли к концу своего жизненного цикла. Многие из тех машин возрастом 15-20 лет эксплуатировать уже нельзя из соображений безопасности, особенно если они были у юридических лиц или в пользовании государственных органов.

Научный директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин предположил, что из-за повышения транспортного налога владельцы автохлама начали активно снимать его с учета.

Ранее губернатор Красноярского края Михаил Котюков объяснил повышение транспортного налога тем, что население региона заметно разбогатело, а ставки сбора остаются низкими. Дополнительно в крае в 2026 году намерены собрать 334,8 миллиона рублей.

Между тем глава Минпромторга Антон Алиханов назвал очень плохой ситуацию со средним возрастом российского парка автомобилей, который достиг уже 19 лет, а в сегменте легковых автомобилей — 16 лет. Он выразил надежду, что рост утилизационного сбора, делающий машины дороже, изменит тенденцию с помощью развития отечественного автопрома.