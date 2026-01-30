"Автотор" готовится к запуску двух новых моделей под брендом "Амберавто". Корреспондент "РГ" Василий Сергеев побывал на заводе и выяснил подробности о ходе проекта и ТТХ будущих новинок.

© Российская Газета

"Амберавто 1" - субкомпактный электрокар. Габариты - 3160 х 1610 х 1820 мм, колесная база - 2100 мм. Салон рассчитан на четырех человек.

Авто оснащен 20-сильным двигателем на передней оси. Максимальная скорость - не более 85 км/ч.

Запас хода - 250-300 км в зависимости от условий эксплуатации.

Также к выходу планируется более крупная модель - "Амберавто 3". Длина составляет 3720 мм, ширина - 1640 мм, колесная база - 2390 мм.

Электрокар оснащен электромотором мощностью 68 л.с. Заявленная максимальная скорость - 102 км/ч. Паспортный запас хода - до 330 км.

"РГ" выяснила у представителей "Автотора", что сборка "Амберавто А3" начнется в третьем-четвертом квартале.

В настоящее время завод готовится к сертификации моделей.

Напомним, что на "Автоторе" выпускают ультрабюджетные электрокары Eonyx, которые начали поступать к дилерам.