По стопам BMW: новые Audi получат мемные решетки радиатора

Audi представил преемника TT с «усатой» решёткой радиатора. Немецкий автопроизводитель переосмыслил свой фирменный дизайн. В Сети появились первые изображения электрического преемника спортивной модели TT, которые тут же вызвали массу споров.

© Quto.ru

Ключевым элементом внешнего оформления должна стать панель на месте решётки радиатора прямоугольной формы с узкими вертикальными ламелями — её пользователи Сети уже прозвали «усами Чарли Чаплина» и «зубной щёткой». Автором элемента стал итальянский дизайнер Массимо Фраскелла, который ранее занимался разработкой внешнего оформления Land Rover Defender и Range Rover Velar. Он занял пост шеф-дизайнера немецкой марки он в середине 2024 года, сменив на этом посту Марка Лихте.

К слову, в Audi уже заявили, что это решение будет использовано на всех будущих моделях бренда и станет своего рода визитной карточкой.

Кроме того, электрокар получит узкие горизонтальные диодные фары, массивный передний бампер, рельефный капот, развитые колёсные арки и ярко выраженную плечевую линию на абсолютно ровных боковинах.

Сроки появления серийного преемника Audi TT пока не раскрываются.