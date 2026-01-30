Сотни иномарок для РФ не прошли таможню из-за запретов Китая

Около 500 автомобилей марок Nissan, Mazda и Zeekr, которые должны были прибыть в Россию из КНР, задержаны на таможне в Суйфэньхэ из-за новых ограничительных мер Китая.

Напомним, власти Китая объявили борьбу с практикой покупки новых авто для внутреннего рынка с последующим вывозом под видом "б/у". Такая схема позволяла россиянам воспользоваться субсидиями и покупать машины дешевле.

Согласно новым правилам, вступившим в силу с 1 января 2026 года, новая машина в Китае должна оставаться на внутреннем рынке не менее полугода, прежде чем ее можно будет оформлять как подержанную и экспортировать.

Сейчас на таможенной стоянке нет ни одного автомобиля 2026 года выпуска, а россияне смогут получить свои заказы не раньше лета, сообщает Mash, отмечая что все задержанные авто куплены менее 180 дней назад.

По данным источника, несмотря на сложившуюся ситуацию и новые меры властей Китая продавцы в КНР и российские автоимпортеры продолжают принимать предоплаты, обещая доставку "новых машин" в обход правил, но сроки поставки в реальности могут значительно превышать заявленные.