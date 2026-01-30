Пятидверный Suzuki Jimny возвращается в Японию с обновками

Компания Suzuki вновь принимает заказы на пятидверный внедорожник Jimny на родине. Модель получила скромные доработки и подорожала. При этом вездеход с механикой и автоматом теперь стоит одинаково.

© Колеса.ру

Серийный пятидверный Suzuki Jimny дебютировал еще в 2023 году. Производство такой модификации ведется исключительно в Индии, и уже оттуда ее поставляют в остальные страны. В родной для марки Японии прием заказов на удлиненный внедорожник стартовал в январе 2025 года, там пятидверка носит «фамилию» Nomade. Изначально компания планировала продавать на японском рынке по 1200 машин ежемесячно. Однако всего за четыре дня после запуска Suzuki Jimny Nomade собрал 50 000 заказов! Так что уже 3 февраля прошлого года прием заявок на родине марки закрыли, рекламную кампанию свернули. Весной Suzuki объявила о том, что индийская площадка нарастит выпуск удлиненных машин для Японии. Но лишь с сегодняшнего дня Jimny Nomade вновь стал доступен к заказу в Стране восходящего солнца. Причем пятидверный вездеход возвращается с обновками, пусть и скромными.

Изменен узор встроенного в массивный передний бампер воздухозаборника, а палитру цветов кузова пополнил новый темно-серый «металлик». Экранчик в приборке теперь полностью цветной.

Как и прежде, в Японии Suzuki Jimny Nomade доступен в единственной комплектации FC. В список стандартного оборудования вошли система «предотвращений повреждений при столкновении» под названием Dual Sensor Brake Support II и функция предотвращения выезда за пределы полосы движения. У машин с четырехступенчатым автоматом появился улучшенный адаптивный круиз-контроль (внедорожник с пятиступенчатой механикой имеет обычный «круиз»). Наконец, за доплату для Suzuki Jimny Nomade отныне предусмотрен 9-дюймовый планшет мультимедиа с сенсорными кнопками (раньше был более скромный экран с интегрированными в корпус физическими клавишами). Камера заднего вида – тоже опция.

Двигатель прежний. Пятидверный Suzuki Jimny Nomade оснащается бензиновым атмосферником KB15 1.5 мощностью 102 л.с. без всякого гибридного довеска. Внедорожник имеет жестко подключаемый полный привод и понижающую передачу.

Suzuki Jimny Nomade заметно подорожал, причем цена теперь едина для версий с механикой и автоматом – 2 926 000 йен (около 1,45 млн рублей по текущему курсу). В прошлом году за пятидверку просили 2 651 000 – 2 750 000 йен (1,3 млн – 1,36 млн рублей). В Suzuki также отметили, что для полученных в период с 30 января по 28 февраля 2026 года заказов проведут лотерею «для определения порядка доставки».