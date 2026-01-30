Водителям напомнили о пяти важных изменениях, вступающих в силу с 1 февраля

С 1 февраля в России вводятся пять важныых изменений для автовладельцев

Для автомобилистов наступают перемены, продиктованные грядущими законодательными инициативами и конъюнктурой рынка. Согласно информации Autonews, главные изменения затрагивают условия возврата автомобилей, не соответствующих стандартам качества.

Права потребителей подвергаются корректировке. С начала февраля меняется принцип расчета компенсации при возврате технически сложной продукции, включая автомобильный транспорт. В соответствии с поправками в статью 24 закона о защите прав потребителей, размер возмещения определяется разницей между ценой, уплаченной по договору купли-продажи, и стоимостью аналогичной продукции (с тем же износом, характеристиками и годом выпуска) на момент удовлетворения претензии, а не стоимостью нового авто.

Как отмечает автоюрист Лев Воропаев, данное нововведение менее выгодно для покупателя. Ранее, возвращая автомобиль с серьезным дефектом, можно было рассчитывать на возмещение в размере стоимости новой модели, теперь же выплата будет базироваться на рыночной стоимости подержанного автомобиля идентичного года выпуска и состояния. Например, при возврате автомобиля, приобретенного в 2022 году, компенсация будет высчитываться исходя из цены аналогичных машин 2022 года на вторичном рынке, а не нового авто 2026 года.

Также продавцы освобождаются от штрафов за неисполнение обязательств в случае сбоев в поставках, не связанных с преднамеренным выбором неблагонадежного поставщика. Юристы предупреждают, что это может отразиться, например, на сроках доставки автозапчастей.

Что касается рынка автомобилей, дилеры прогнозируют умеренный рост цен в феврале. Ключевые факторы влияния – новые ставки утилизационного сбора и уменьшение складских запасов. Наибольшее повышение цен ожидается в сегменте бюджетных автомобилей.

Скидки на новые автомобили сохранятся, но их размер будет скромнее, чем в предыдущие годы. Производители и дилеры демонстрируют сдержанный оптимизм в оценке спроса, что влияет на политику скидок.

Продление срока действия водительских прав в автоматическом режиме, которое действовало с 2022 по 2025 год, прекращено. Владельцам удостоверений, срок действия которых истекает в феврале 2026 года, необходимо своевременно обновить документы.

Напомним, что в России ряд автомобильных марок подняли цены на машины. Jetta в 2026 году сосредоточится на поддержании ассортимента в России.