В Брянской области будут тестировать новые российские снегоходы

В середине февраля в Брянской области стартует традиционная зимняя экспедиция на снегоходах STELS. Если в прошлом году испытательной площадкой была Карелия, то на этот раз полигоном для тестов станет регион Центрального федерального округа.

В экспедиции примут участие непосредственно инженеры, конструкторы, испытатели и рядовые пользователи снегоходной техники. Их ключевая задача — провести финальные испытания новых моделей и доработанных решений в реальных зимних условиях. Результаты лягут в основу утверждения обновленного модельного ряда 2026–2027 годов.

Одной из главных новинок, которая выйдет на трассу, станет флагманский снегоход с литровым двигателем, созданный на проверенной платформе «Витязь». Эта модель, разработанная по многочисленным запросам пользователей, должна доказать свою эффективность. В полевых условиях специалисты оценят ее динамику, надежность и общие эксплуатационные качества, чтобы убедиться в соответствии ожиданиям рынка.

Второй тестируемой машиной станет «Витязь» с кардинально модернизированной подвеской. Сотрудники Жуковского веломотозавода, где производится техника STELS, провели глубокую переработку ходовой части, во многом инициированную отзывами владельцев после прошлогодней экспедиции в Карелии. Конструкторы использовали международный опыт и собственные наработки, и теперь подвеске предстоит доказать свою эффективность в суровых условиях, чтобы сделать «Витязь» еще более комфортным и управляемым.

Также в ходе испытаний будет уделено внимание модели малого класса. После тестов 300-кубового снегохода, проведенных в Сургуте в марте 2025 года, команда решила доработать его трансмиссию. Работы завершены, и теперь в рамках новой экспедиции предстоит окончательная оценка потребительских свойств обновленной системы.

Кроме того, испытатели проверят изменения, внесенные в флагманскую модель «СТАВР» для повышения эргономики. Платформа, уже признанная эталонной по соотношению «управление–вес–трансмиссия», получит новый уровень комфорта. На ней будет тестироваться полностью переработанное сиденье для длительных путешествий: более широкое, с развитыми упорами, раздельным открытием багажного отсека, модифицированной спинкой для пассажира и удобными ручками.

«Для нас эта экспедиция — честный диалог с техникой в реальных условиях, — отмечает директор по послепродажному обслуживанию Сергей Панферов. — Все доработки, которые мы тестируем, являются прямым ответом на пожелания клиентов, собранные в прошлых поездках. Мы сознательно отказались от сервисного сопровождения, чтобы оценить, насколько снегоходы приспособлены для самостоятельного обслуживания «в поле». Это также поможет нам создать идеальный набор инструментов для владельца и убедиться, что прошлые доработки были эффективными».

Таким образом, данные, полученные в ходе экспедиции, лягут в основу обновленного модельного ряда STELS 2026–2027, который предложит рынку новый уровень качества, продуманности и ориентированности на реальные потребности российских райдеров.