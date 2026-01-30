Как в Калининграде выпускают самый маленький автомобиль в России

Калининградский холдинг "Автотор" запустил в работу первую очередь промышленного кластера автокомпонентов, включающую 7 производственных предприятий. Корреспондент "РГ" посетил "Завод компактных электромобилей" (входит в структуру группы "Автотор") и узнал интересные подробности о выпускающемся здесь микрокаре Eonyx M2.

© Российская Газета

На самом деле Eonyx не электрохэтчбек, а электроквадрицикл, то есть относится не к категории М1 (легковые автомобили), а к категории L7 (тяжелые квадрициклы). Это транспортное средство, тем не менее, может легально передвигаться по дорогам общего пользования. При постановке на учет в ГИБДД автомобиль получает мотоциклетный государственный регистрационный знак, так что площадка для госномера предусмотрена здесь только сзади. Для управления квадрициклами нужны права категории B1 с отметкой MS или самой распространенной - В.

Новинка выпускается в Калининграде в рамках совместного проекта с китайской партнерской компанией и базируется на агрегатах китайского трехдверного хэтчбека Sunshine EEC. Такие машинки ориентированы, прежде всего, на городские службы и сервисы доставки, но прицел делается также и на частников.

На сегодня на предприятии выпускают три кузовные модификации - пассажирский Eonyx M2, открытый бортовой минипикап Eonyx Profi и фургон с надстройкой в виде "будки" Eonyx Cargo.

Пассажирский вариант Eonyx M2 напоминает внешне одновременно микрокары Smart и автомобили MINI и имеет внешние габариты 2860х1500х1566 мм, колесную базу 1800 мм и клиренс 170 мм, облегчающий городскую и загородную эксплуатацию.

Кузов Eonyx M2 представляет из себя стальной каркас, обшитый композитными панелями. Единственный электромотор развивает порядка 10 л. с. Тяговая батарея на 150 А·ч обеспечивает запас хода до 130 км. На восполнение заряда от бытовой электросети уходит 8 часов, а быстрая зарядка на сегодня не предусмотрена. Eonyx Profi и Cargo чуть крупнее, длина - 2960 мм, ширина - 1460 мм.

Салон пассажирской версии - не двухместный (как может показаться). В базовой конфигурации между задними колесными арками предусмотрен небольшой диванчик на одного пассажира. При складывании этой "табуретки" образуется багажное отделение на немалые 500 л с ровным полом.

В интерьере выделяется медиасистема с 9-дюймовым тачскрином в стиле MINI с возможностью подключения смартфона. В оснащение входят дисковые тормоза с ABS, но подушки безопасности отсутствуют. Зато модель может похвастать электроприводом зеркал и стекол, симпатичной цифровой "приборкой" и опциональной камерой заднего вида.

Калининградское предприятие намерено активно развивать проект. В планах - производство электромоторов, электрики (электромоторы, инверторы, редукторы, блоки аккумуляторов) и панелей кузова. Батареи продолжит поставлять новый завод компании "Рэнера" в Калининградской области.

С учетом госсубсидии цены на пассажирскую и грузовые модификации Eonyx выходят на уровне 600 000 и 700 000 рублей соответственно.