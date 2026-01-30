В Пензе ледяная глыба упала с крыши дома, погибла женщина

Пенза, 30 января – PenzaNews. Женщина погибла в результате падения ледяной глыбы с крыши многоквартирного дома на улице Ленинградской в Пензе. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

«В нашем городе произошла страшная трагедия. На улице Ленинградской, 10, с крыши упала ледяная глыба, погибла женщина», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 30 января.

Олег Денисов уточнил, что многоквартирный дом обслуживает ООО «УК-Единство».

«Случай обязательно разберут и дадут правовую оценку действиям работников управляющей организации сотрудники компетентных органов. Виновные не должны остаться безнаказанными!» — подчеркнул он.

Глава Пензы напомнил, что собственников зданий, руководителей ТСЖ, ЖСК и УК неоднократно собирали в городской администрации, предупреждали о необходимости своевременной очистки крыш и карнизов от снега и льда, выдавали предписания.

«Поручил ужесточить контроль, во всех районах города пройдут дополнительные проверки. Тех, кто и в этот раз не услышит, — привлекать к административной ответственности. Только добросовестное отношение к своим обязанностям может обеспечить безопасность наших жителей!» — написал Олег Денисов.