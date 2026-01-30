Bentley и Rolls-Royce стали фаворитами среди жителей Кубани

В 2025 году на Кубани зафиксировали увеличение продаж Bentley и Rolls-Royce на 50%. Продали по шесть автомобилей каждой марки, в то время как в 2024 году этот показатель составлял четыре машины, сообщили «РБК Краснодар» со ссылкой на данные агентства «Автостат».



В то же время, общие продажи автомобилей класса люкс в регионе остались на уровне 2024 года и составили 17 единиц.

Концерн Lamborghini сохранил свой объем продаж на уровне 2024 года — пять зарегистрированных машин.

Самой востребованной моделью в сегменте люкс стал кроссовер Rolls-Royce Cullinan, продажи которого выросли на 100% (четыре машины в 2025 году против двух в 2024). Bentley Bentayga также показал неплохой результат с приростом в 50% (три проданных автомобиля против двух).

Lamborghini Urus занял третье место по динамике, увеличив продажи на 25% (пять машин против четырех). Наибольший спад по конкретным моделям зафиксировали у Ferrari, реализация спорткаров этой марки полностью прекратилась в 2025 году.

