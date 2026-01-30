Самый оригинальный Mercedes «крыло чайки» ушел с молотка за рекордную сумму

Автомобиль, который считается максимально аутентичным экземляром культовой модели 1950-х, был продан на аукционе Artcurial в Париже. Предыдущий рекорд цены серийного Gullwing в $ 3,4 млн был поставлен в 2024 году. За эту сумму также был продан автомобиль 1956 года.

© Motor.ru

Нынешний лот сохранился в максимально аутентичном состоянии. Автомобиль окрашен на заводе в серый цвет Graphitgrau, это один из 30 экземпляров, проданных во Франции новыми. Пробег машины составляет всего 34 255 км, за ней на протяжении всех семи десятилетий тщательно ухаживали.

Краска полностью оригинальная, за исключением небольших подкрасов под задним бампером и дверями, кожаная обивка салона не подвергалась ремонту и даже чистке. На автомобиле сохранился оригинальный номерной знак.

Модель Mercedes-Benz 300 SL Gullwing была выпущена тиражом 300 экземпляров. Под капотом -- рядная «шестерка» 3.0 мощностью 240 л.с., которая агрегатирована с четырехступенчатой механической трансмиссией.

Первым владельцем проданного в Париже экземпляра был французский промышленник и олимпийский чемпион Клод Фуссье. В 1961 году он продал машину бывшему автогонщику Роже Лойе, а тот, спустя два месяца, промышленнику Жану Пиже. Последний владел автомобилем 53 года.

© Artcurial

© Artcurial

© Artcurial

© Artcurial

© Artcurial

© Artcurial