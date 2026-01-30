АвтоВАЗ намерен сохранить лидерство на рынке и увеличить выпуск в 2026 году

АвтоВАЗ готов увеличивать объемы производства, однако будет делать это с учетом рыночной конъюнктуры и макроэкономических факторов. Об этом заявил президент компании Максим Соколов на ежегодной пресс-конференции в Москве.

"Сегодня мы производим не столько, сколько можем, а столько, сколько нужно, балансируя между модификациями, которых уже более 100. Мы уверены, что по итогам 2026 года удержим лидирующие позиции. Это наша задача, наша историческая миссия", - подчеркнул Соколов.

По итогам 2025 года АвтоВАЗ выпустил более 324 тысячи автомобилей Lada. В компании напомнили, что вывела на рынок ряд новых моделей и версий, включая семейство Lada Iskra, Niva Sport, Granta Active Cross, а также обновленную Lada Niva Travel с двигателем объемом 1,8 литра.

В 2026 году автопроизводитель планирует увеличить выпуск до 400 тысяч автомобилей. В производственную программу войдет и новый кроссовер Lada Azimut, обновленная Lada Niva Legend с мотором 1,8 и готовящиеся к дебюту Lada Vesta Sport.