Mazda уличили в неустранении массового «залипания» руля

Mazda попала под проверку властей США из-за неисправности руля на CX-90. Японский автопроизводитель уже объявлял отзывную кампанию из-за заедания рулевого колеса, но поток жалоб от автовладельцев не прекратился и расследование в отношении потенциально опасных CX-90 возобновлено.

Первоначально отзывная кампания в США по жалобам владельцев Mazda CX-90 на заедающее рулевое колесо была проведена в 2024 году. Ситуацию с внезапно возрастающим усилием на руле во время обычной поездки исправляли с помощью дополнительной смазки рулевого механизма и обновлением программного обеспечения. Однако жалобы на заедание руля не прекратились. В результате Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) возобновило расследование в отношении Mazda.

Всего зафиксировано 26 случаев проявления дефекта, два из которых привели к авариям. Под угрозой повторного отзыва оказались 43,7 тыс. автомобилей. Он будет объявлен, если расследование установит, что первоначальные меры по устранению проблемы были неэффективными.

