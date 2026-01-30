На eBay выставили на продажу купе Volkswagen SP2. За спорткар 1970-х с пробегом 8,3 тыс. км просят 44,9 тыс. долларов (3,4 млн рублей). Соответствующее объявление появилось на сайте американской компании.

Заявленный пробег автомобиля — всего 8 300 км. Эта версия оснащена 1,7-литровым оппозитным двигателем мощностью 64 л.с. и 4-ступенчатой механической коробкой передач. По данным производителя, такая машина разгонялась до 100 км/ч за 15 секунд.

Продавец утверждает, что автомобиль сохранился в высокой степени оригинальности. Модель Volkswagen SP2 выпускалась с 1972 по 1975 год исключительно для рынка Бразилии.

