Haval представил кроссовер с управлением через «Яндекс Станцию»

Компания Haval представила кроссовер H7 2026 модельного года. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании, автомобиль стал мощнее предшественника и получил расширенный перечень оборудования, в том числе новые возможности дистанционного управления функциями.

Россиянам модель предложена с новым 2,0-литровым турбированным двигателем, мощность которого увеличена со 192 до 231 лошадиных сил, а крутящий момент — с 320 до 380 ньютон-метров. Мотор стал более экологичным за счет перехода с класса Евро-5 на Евро-6. Сочетаются с агрегатом 7-ступенчатая роботизированная коробка передач и система полного привода.

Главным изменением во внутреннем оформлении стало появление черной отделки потолка во всех комплектациях.

Новинка оснащается дополнительными зарядными разъемами и модернизированной медиасистемой с тачскрином, данные на котором можно разделять для показа разной информации, а также настраиваемыми по принципу смартфона виджетами.

Кроме того, в комплекс интегрирован сервис «VK Видео», который позволяет просматривать потоковое видео на центральном дисплее. Пользоваться системой можно без регистрации, но для удобства пользователей предусмотрена синхронизация с данными основного аккаунта. Ради безопасности активировать функцию можно только во время остановки.

Также в автомобиле имеется доступ к сервисам «Яндекс Авто». Сервисы синхронизируются через Яндекс ID и автоматически загружают избранные адреса в навигацию, музыкальные плейлисты и аудиокниги.

Помимо этого, россияне с активированными телематическими сервисами GWM Connect получат возможность управлять рядом систем машины удаленно, при помощи не только мобильного приложения, но также Яндекс Станции.

Сроки появления Haval H7 в продаже, а также подробности о ценах и комплектациях, будут раскрыты позднее.

