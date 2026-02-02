Почему в России сокращается парк легковых машин?

Парк легковых машин начал сокращаться в России. Не очень существенно, но такое происходит впервые за 25 лет. С чем это связано, "РГ" разбиралась с экспертами.

Информацию о снижении парка сообщил "Коммерсант" по своим данным, полученным из Единой межведомственной информационно-статистической системы. Официальной статистики ГИБДД пока не опубликовано. Она появится в феврале.

Но источники "РГ" в Госавтоинспекции подтверждают сокращение парка легковушек. Пока он снизился на незначительные 0,18%. С 52,99 миллиона до 52,8. А вот почему это произошло - интересная история. Да, количество автомобилей, вновь поставленных на учет в ГИБДД, растет, как и годами ранее. Но почему машины с этого учета выбывают?

Как пояснил источник в Госавтоинспекции, есть поручение президента о корректировке данных реестра автомобилей. До некоторых пор у нас граждане не заботились о прекращении регистрации транспортных средств. Например, продал водитель машину, которая уехала в соседнее государство, а с учета в России ее никто не снял. Второй вариант. Умер собственник авто. Но машина продолжает числиться. Еще один случай. "Ласточка" продана десять лет назад, потом раз десять перепродана, а судьба ее неизвестна. Скорее всего, догнивает свой век на свалке. Так вот, ГИБДД ведет активную работу по вычищению реестра от таких авто. Работа не простая. Но вот итог - количество машин на регистрации сокращается.

А еще сыграло роль то, что в некоторых регионах повысились транспортные налоги. И получив такой новый налог, бывший владелец просто бежит снимать авто с учета в утиль. Как рассказал корреспонденту "РГ" автоэксперт Игорь Моржаретто, у него был такой случай. Машина была продана в 2009 году. По доверенности, как тогда было принято. А потом на нее начал приходить транспортный налог. Он написал заявление через Госуслуги о снятии авто с учета в связи с утилизацией, и теперь спит спокойно.

Как рассказал другой источник в ГИБДД, в прошлом году ужесточились правила контроля за зарегистрированными машинами. А также за системой их учета. Если раньше регионы скидывали информацию о регистрациях так, как им захочется, то теперь все данные проверяются.

Как рассказал "РГ" управляющий директор АС "Системы электронных паспортов" Борис Ионов, жители соседних государств - членов ЕАЭС тоже иногда приобретают в России автомобили. Иногда подержанные, зачастую стоящие на учете. А за границу ЕАЭС вывозятся снятыми с учета в России. А при нынешней, как говорится, волатильности рынка такая миграция авто - обычное явление.