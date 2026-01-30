Продажи Sollers в России за 2025 год снизились на 22%

По итогам прошлого года в России было продано 10 297 новых автомобилей марки Sollers. Это на 22% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК".

Почти 73% от общего объема реализаций составили легкие коммерческие машины (LCV), свыше четверти (26,5%) пришлось на пикапы, а оставшиеся менее 1% - на грузовики и автобусы.

Самым популярным семейством среди легких коммерческих автомобилей стал Atlant. Различные модификации этой модели разошлись тиражом в 5 713 единиц, что составляет 55,5% от всех проданных LCV. На втором месте по популярности оказались пикапы ST6 - 2 000 единиц. Замыкают тройку лидеров малотоннажные грузовики семейства Argo - 1 221 экземпляр.

Также в прошлом году пользовались спросом пикапы ST8 и ST9, компактные грузопассажирские фургоны SF1, автобусы SA9, среднетоннажные грузовики серии TR и минивэны SP7. Их продажи составили 607, 106, 562, 35, 34 и 19 единиц соответственно.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что продажи автомобилей УАЗ в 2025 году сократились на 36%.