Автоюрист рассказал, как беспилотный транспорт будет передвигаться по дорогам

Минтранс представил законопроект «О высокоавтоматизированных транспортных средствах», который позволит беспилотным авто передвигаться по дорогам общего пользования. Однако такой вид транспорта может столкнуться с трудностями при езде в городе. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал автоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов.

По словам специалиста, беспилотному транспорту сложнее всего будут даваться развороты и повороты. Такой автомобиль передвигается по прямой дороге без каких-либо проблем. Однако при его перестроении, повороте или столкновении с препятствием водители, которые едут рядом, не будут помогать беспилотному авто, отметил Золотов.

Он объяснил, что в итоге такой транспорт может стоять на дороге на протяжении долгого времени, из-за чего за ним создастся большая пробка.

Помимо этого, по словам автоюриста, под беспилотные авто необходимо будет законодательно менять юридическую базу.

«Все документы, все законы – от административного кодекса, уголовного, до других полностью должны быть переделаны. Этот транспорт должен быть внесен в сводки законов, он должен регламентироваться как автоматический транспорт, который пользуется дорогами общего пользования», — сказал специалист.

