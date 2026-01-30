Популярность мимо не прошла: Tank 300 сохранил лидерство среди премиальных авто

Агентство "Автостат" провело исследование и подготовило рейтинг самых популярных автомобилей премиум-класса в России по итогам 2025 года.

© Российская Газета

Лидером остается внедорожник Tank 300, продажи которого составили 9,4 тысячи единиц, что фактически составляет половину всех продаж китайской марки. На втором месте расположился кроссовер Voyah Free с результатом в 7,7 тысячи автомобилей, что составляет почти 82% от общего объема продаж бренда.

Кроссовер Exeed LX занял третью позицию с 6,5 тысячи проданных единиц, а четвертое место досталось Lixiang L7 с 6,3 тысячи проданных автомобилей.

Топ-5 замыкает внедорожник Tank 500, разошедшийся тиражом в 5,6 тысячи единиц. В первую десятку также вошли Exeed RX (5,1 тысячи штук), Exeed TXL (5 тысяч штук), BMW X3 (4,6 тысячи штук), Lixiang L6 (4 тысячи штук) и Hongqi HS5 (3,9 тысячи штук).

Особенно стоит отметить BMW X3, официально не поставляемый в Россию, но показавший самый значительный рост продаж - в 3,7 раза. Также заметный рост продемонстрировали Lixiang L6 (на 70%), Hongqi HS5 (на 51%) и Voyah Free (на 6%). Продажи остальных шести моделей снизились на 43-56%.

В целом за отчетный период в нашей стране было реализовано 130,4 тысячи новых машин премиум-класса, что на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом. При этом их доля на рынке осталась на уровне около 10%.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что продажи Sollers в России за 2025 год снизились на 22%.