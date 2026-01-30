Популярность мимо не прошла: Tank 300 сохранил лидерство среди премиальных авто
Агентство "Автостат" провело исследование и подготовило рейтинг самых популярных автомобилей премиум-класса в России по итогам 2025 года.
Лидером остается внедорожник Tank 300, продажи которого составили 9,4 тысячи единиц, что фактически составляет половину всех продаж китайской марки. На втором месте расположился кроссовер Voyah Free с результатом в 7,7 тысячи автомобилей, что составляет почти 82% от общего объема продаж бренда.
Кроссовер Exeed LX занял третью позицию с 6,5 тысячи проданных единиц, а четвертое место досталось Lixiang L7 с 6,3 тысячи проданных автомобилей.
Топ-5 замыкает внедорожник Tank 500, разошедшийся тиражом в 5,6 тысячи единиц. В первую десятку также вошли Exeed RX (5,1 тысячи штук), Exeed TXL (5 тысяч штук), BMW X3 (4,6 тысячи штук), Lixiang L6 (4 тысячи штук) и Hongqi HS5 (3,9 тысячи штук).
Особенно стоит отметить BMW X3, официально не поставляемый в Россию, но показавший самый значительный рост продаж - в 3,7 раза. Также заметный рост продемонстрировали Lixiang L6 (на 70%), Hongqi HS5 (на 51%) и Voyah Free (на 6%). Продажи остальных шести моделей снизились на 43-56%.
В целом за отчетный период в нашей стране было реализовано 130,4 тысячи новых машин премиум-класса, что на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом. При этом их доля на рынке осталась на уровне около 10%.
Ранее "РГ" рассказывала о том, что продажи Sollers в России за 2025 год снизились на 22%.