Россиянам объяснили причины слабой адаптации новых машин из Китая

Россиянам объяснили причины слабой адаптации машин из КНР под рынок РФ. Стандартная китайская бизнес-модель — это сначала зайти на рынок и занять свою нишу, а уже после этого адаптировать свой продукт под его потребности. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на основателя компании «ВсёИзКитая» Андрея Когана.

© Quto.ru

«Китайские автопроизводители выходят на новые рынки очень быстро, и в этом смысле российская ситуация совсем не уникальна. За короткое время бренды успевают запустить продажи, развернуть дилерские сети и активно заявить о себе в маркетинге. Со стороны это выглядит как уверенный и продуманный рывок, но на практике часто оказывается, что рынок освоен быстрее, чем понят. Адаптация к местным условиям и ожиданиям покупателей, особенностям эксплуатации, сервисной реальности заметно отстаёт. Причина здесь не в ошибках, а в самой логике экспансии: сначала нужно занять место и закрепиться, а уже потом разбираться в деталях», — считает эксперт.

Он пояснил, что внутренний китайский авторынок находится в постоянном давлении из-за высокой конкуренции, быстрого обновления моделей и колоссального количества локальных брендов. В этих условиях «выигрывает тот, кто быстрее» выводит на рынок новые автомобили и реагирует на интересы покупателей. А доработки вносятся уже в процессе эксплуатации этих машин.

«Выходя на зарубежные рынки, они по сути применяют ту же модель, не всегда учитывая, что за пределами Китая ожидания от машины и подход к владению ею могут быть совсем другими», — подчеркнул Коган.

В результате автомобиль может выглядеть привлекательным, но владельцы сталкиваются с рядом проблем: требовательность агрегатов к качеству топлива, неподходящий для эксплуатации климат, недостаточная надёжность, логика интерфейсов — все эти нюансы вскрываются уже после покупки.

«Ключевые решения по комплектациям, программному обеспечению и настройкам часто принимаются без глубокого погружения в местную специфику. Локальные команды видят проблемы "на земле", но влиять на продукт могут ограниченно. Поэтому адаптация часто идёт уже после появления жалоб и обратной связи, а не на этапе подготовки», — также отметил эксперт.

В результате то, что для производителя является стандартным процессом, для потребителя оборачивается негативом. Тем не менее, производители всегда внимательно слушают клиентов и оперативно дорабатывают свои автомобили.