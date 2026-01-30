Электромобиль с силуэтом Porsche Panamera выпустит MG в Китае

MG анонсировала выпуск нового автомобиля, сканирующего пространство. На опубликованном компанией изображении новинки виден лидар. Это устройство (лазерный радар) сканирует пространство перед автомобилем и входит в состав современных систем помощи водителю. По силуэту электромобиль похож на уже выпускающуюся бензиновую модель MG7 и на немецкую Porsche Panamera.

© Motor.ru

Марка MG, входящая в состав крупного китайского промышленного концерна SAIC распространила первое изображение полностью электрического седана с купеобразным силуэтом. Прототип оснащён лидаром на крыше и полускрытыми дверными ручками.

Внешне автомобиль напоминает бензиновый седан MG7, а также модель Z7 от SAIC. Производитель пока не раскрывает название модели, её технические характеристики, запас хода, дату выхода на рынок и цену, а также не подтверждает её связь с существующими моделями.

Бензиновая версия MG7 в настоящее время предлагается в Китае по цене от 137,9 тыс. юаней до 178,9 тыс. юаней (1,5-2 млн рублей). На выбор для нее предлагаются два двигателя. Турбомотор 1.5 развивает 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента, 2,0-литровый двигатель - 261 л.с. и 405 Нм. Этот анонс стал первым намёком на пополнение модельного ряда электромобилей MG.

Ранее китайские автокомпании захватили 10% авторынка Европы.