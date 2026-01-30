В России подорожали машины марки Livan

Китайский производитель доступных автомобилей скорректировал стоимость своих моделей. Отныне седан S6 Pro и кроссоверы X3 Pro и X6 Pro стали дороже на 200 тысяч рублей во всех комплектациях. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

© Quto.ru

Седан Livan S6 Pro построен на базе Geely Emgrand образца 2016 года. В движение машину приводит 147-сильный турбомотор объёмом 1,5 литра, работающий в связке с 7-диапазонной роботизированной коробкой передач.

Стоимость четырёхдверки начинается от 2 084 000 рублей за автомобиль в комплектации Luxury, собранный в 2023 году, машина в исполнении Premium того же года оценивается в 2 174 000 рублей. На аналогичные машины 2024 года выпуска минимальный ценник начинается от 2 184 000 и 2 274 000 рублей соответственно.

Так, минимальный прайс на небольшой паркетник Livan X3 Pro, который является перелицованным Geely Vision X3, вырос до 1 869 900 рублей за автомобиль 2023 года выпуска, а за машину 2024 года — до 2 069 900 рублей.

Такой автомобиль оснащается 1,5-литровым «атмосферником», работающим в связке с вариатором и передним приводом.

Флагман модельного ряда марки — Livan X6 Pro. В его основу лёг разработанный более 10 лет назад Geely Vision X6, а под его капотом разместились те же агрегаты, что и у седана. Стоимость паркетника 2023 года в комплектации Luxury начинается от 2 244 000 рублей, цены на модификацию Premium стартуют от 2 354 000 рублей.

Кстати, за последние три месяца это уже второе повышение цен на автомобили марки. В прошлый раз прайсы были скорректированы в октябре 2025 года на 10 000 рублей.