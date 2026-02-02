Суд признал законным штраф водителю за то, что он просто держал в руках телефон

Суд признал законным штраф, выписанный водителю за то, что он якобы просто держал телефон в руке. Впрочем, с таким решением не согласны адвокаты.

Итак, дело происходило еще в октябре прошлого года. Некий водитель Дмитрий управлял машиной и держал в руке телефон. В этот момент он попал в объектив камеры. Ему был выписан штраф 1,5 тысячи рублей, но он его обжаловал в районном суде. Впрочем, районный суд не согласился с его доводами и штраф оставил в силе. Тогда Дмитрий обратился в Свердловский областной суд.

Истец утверждал, что не разговаривал в этот момент по телефону. Суд, изучив дело, напомнил, что функции телефона не ограничиваются только звонками и не исключают возможности его использования в других целях, которые снижают уровень бдительности и концентрации внимания водителя на дороге. Поскольку Дмитрий держал смартфон в руке в момент управления автомобилем, это является нарушением правил дорожного движения и образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.36.1 КоАП РФ, указал Свердловский областной суд, оставив жалобу правонарушителя без удовлетворения.

Как пояснил "РГ" адвокат Сергей Радько, вообще все подобные штрафы за телефон в руках можно считать незаконными априори. Норма, прописанная в законе, говорит, что запрещено пользоваться устройством, не оборудованным системой хендс-фри. Да, 25 лет назад телефоны были другие. Но сейчас все они снабжены такой функцией. Так за что тогда штрафуют водителей? Сам факт нахождения телефона в руках водителя не говорит о том, что он таким устройством не оборудован. Человек мог просто записывать голосовое сообщение. Для этого не требуется отвлекаться от дороги. Кроме того, сейчас машины оборудованы огромным количеством мониторов, планшетов и прочего электронного оборудования, которое отвлекает от управления гораздо больше, чем телефон в руках. Порой даже для включения какой-то функции в китайской машине требуется залезть в меню этого планшета и сильно в нем покопаться. Так, может, это все надо запретить?

Установленные требования закона давно устарели и их надо пересмотреть, считает адвокат.