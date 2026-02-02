На белорусской таможне заметили «Бэтмобиль»

В Белоруссии сняли на фото «Бэтмобиль». Необычную машину выгрузили из морского контейнера, чтобы провести необходимые таможенные процедуры. Как предполагают знатоки, это реплика машины, появлявшейся в фильмах Тима Бертона «Бэтмен» (1989 г.) и «Бэтмен возвращается» (1992 г.).

Весной прошлого года на торги выставили лицензированный «Бэтмобиль» из фильма Тима Бертона 1989 года. По оценкам специалистов аукционного дома Mecum, точная копия супергеройской машины стоит 260 тысяч долларов.

«Бэтмобиль» для фильма про супергероя построила фирма Hollywood Productions. Эпатажный автомобиль получил официальную лицензию кинокомпании Warner Bros., однако в съемках участия так и не принял.

Но тот экземпляр, что заметили очевидцы на белорусской таможне, скорее всего, является более дешёвой репликой на базе Chevrolet Corvette 1980-х годов, а не автомобилем, проданным на аукционе.

В 2022 году на продажу выставляли «Бэтмобиль» из фильма Тима Бёртона, который принимал участие в съемках. Тогда за супергеройскую машину просили более 1 миллиона долларов.