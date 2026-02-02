В Китае возник ажиотажный спрос на капотные грузовики

JAC, Shacman и Chenglong начали выпуск капотных грузовиков. Причина этого явления — в либерализации внутрикитайских норм по габаритам автопоездов: так, локальный стандарт GB 1589−2016 позволил увеличить общую длину сцепки до 18,1 м. Поэтому локальные производители организовали производство «носатых» тягачей.

JAC одним из первых вывел на местный рынок полноценный капотный магистральный тягач, скопировав заокеанский International ProStar.

В свою очередь, компания Shaanxi Automobile Commercial Vehicle (Shacman) создала совершенно оригинальный X6000 (на фото).

Dongfeng Liuzhou Motor Co. Ltd (Chenglong) выпустила «капотник», сдвинув назад стандартную кабину от Renault Premium.

Ранее на Международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби представили спецверсии Arocs и Zetros от подразделения Special Trucks. Это трёхосные грузовики с колёсной формулой 6х6 и двускатными задними осями.

Основная задача — перевозка полуприцепов с тяжёлой бронетехникой или эвакуация автомобилей с помощью лебёдки. У новинок Mercedes-Benz баллистической защиты нет.