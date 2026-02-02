«Наилучший» ЗИЛ-117П «Коротыш» пустят с молотка

На продажу выставлен редкий седан ЗИЛ-117П. ЗИЛ-117, созданный в 1971 году на базе правительственного лимузина ЗИЛ-114, по мнению авторитетного издания HotCars, это «редкий случай советского „люксового“ автомобиля, который соответствовал бы статусу одного из лучших автомобилей советского периода».

© Motor.ru

«ЗИЛ-117 был жемчужиной того времени, и он доказал, что в СССР умели делать по-настоящему хорошие машины», — писали канадские журналисты. Его неофициальное прозвище — «Коротыш».

ЗИЛ-117 создавался как укороченная (и при этом более динамичная) версия правительственного лимузина ЗИЛ-114 и по статусу стоял на ступеньку ниже «старшего» ЗИЛа. Под капотом этого автомобиля 7,0-литровый V8 мощностью 303 л.с. с алюминиевым блоком, четырехкамерным карбюратором и транзисторным зажиганием.

По официальной версии, укороченную машину сделали для сопровождения кортежей, но по неофициальной — инициатором разработки был Брежнев, любивший водить самостоятельно.

Тот экземпляр, что сейчас выставлен на продажу, стоит 30 млн рублей. К машине прилагаются спецсигналы и полный комплект документов со времён СССР.

В России также продают уникальный микроавтобус РАФ-21А «Афалина» за 6 миллионов рублей . Он представляет собой гибрид деталей от серийных моделей РАФ-977Д, ГАЗ-21, ГАЗ-22 и других.