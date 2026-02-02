Toyota установила рекорд продаж по итогам 2025 года. Концерн Toyota опубликовал данные по глобальным продажам автомобилей за 2025 год. Так, дилеры передали клиентам 11,3 млн автомобилей всех марок, включая Toyota, Lexus, Daihatsu и Hino. Уточним, что под маркой Hino потребителям доступны грузовики и автобусы.

© Motor.ru

Нынешний результат на 4,6% больше показателя 2024 года, попутно являясь новым рекордом «Тойоты» — нынешние результаты гарантировали компании шестой подряд титул самого массовогово всём мире автопроизводителя.

Второе место уверенно занял Volkswagen Group: немецкий концерн сумел продать во всех странах своего присутствия 8,98 млн единиц техники, но это на 0,5% меньше прошлогодних отгрузок.

Между тем, в России на 40% вырос импорт новых автомобилей Toyota. Всего в нашу страну в 2025 году было ввезено 127,8 тыс. машин японской марки — и новых, и с пробегом.

Наибольшее число автомобилей Toyota поступили в Россию подержанными. На машины с правым рулем пришлось 5% новых и 83% подержанных Toyota.