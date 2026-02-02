Российский Haval H9 подорожал после обновления

Марка Haval опубликовала цены внедорожника H9 2026 модельного года. Новинка отличается серой решёткой радиатора вместо серебристой, неокрашенными расширителями колёсных арок, а также чёрной обивкой потолка (правда, последний пункт касается определённых комплектаций). Кроме того, в гамму цветов отныне входит серая эмаль «Атласный селенит».

Стоимость Haval H9 2026 модельного года начинается от 4 699 000 рублей за комплектацию Elite, что на 100 000 дороже, чем просят дилеры бренда за машины 2025 года.

Приятным бонусом для покупателей внедорожников должны стать механический ключ отпирания багажного бокса, а также интегрированные сервисы «Яндекса».

Ранее на RuTube-канале основателя «Клубного сервиса» Ильи Свиридова появился обзор модели второго поколения. Мастерам удалось разобрать дизельный Haval H9 с пробегом 2,5 тысячи километров.

Владельцу автомобиль в максимальной комплектации с опциональной матовой окраской кузова обошёлся в 5,2 миллиона рублей. Однако первый же выезд на бездорожье обнажил проблемы.