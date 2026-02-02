Затраты на откапывание машин у домов не входят в тарифы ЖКХ

В дни рекордных снегопадов в Москве очень актуальной стала проблема очистки заваленных снегом машин. При этом откапывание автомобилей, стоящих рядом с многоквартирными домами, не предусмотрено стандартным перечнем услуг ЖКХ, это полностью ответственность собственников. Эксперты в беседе с "РГ" советуют тем, кто столкнулся с такой ситуацией и не в состоянии самостоятельно вызволить свое авто из снежного навала, обращаться не к случайным частникам по объявлению, а к специализированным организациям и заключать с ними договор.

Дороги не только "откопки", но и - лопаты

Как ранее писал SHOT, за три дня обильных снегопадов в Москве люди, оказывающие услугу откапывания автомобилей из сугробов, неплохо подзаработали. В среднем освободить автомобиль из снежного плена в Москве стоит три тысячи рублей. Однако по большому счету цена варьируется от 500 до пяти тысяч рублей, в зависимости от района, сложности и наличия инвентаря у клиента. Выполняя по пять-шесть заказов в день, "снежные копатели" могли заработать за дни непогоды более 50 тысяч рублей.

Как убедился корреспондент "РГ", действительно, на крупных онлайн-площадках встречаются объявления типа "завести, откопать, прикурить авто". Цены - примерно от 500 до трех тысяч рублей, но, конечно, с предлогом "от", то есть откопка машины может стоить недорого, а может - вылиться в круглую сумму.

Интересно, что похожие цены и в Екатеринбурге, и Петропавловске-Камчатском, где проблема снежных заносов имеет гораздо большие масштабы и актуальна всю зиму.

"Услуга по откапыванию автомобиля во время сильных снегопадов действительно имеет место быть. Такие объявления можно найти на разных форумах, в домовых чатах, на сайтах объявлений, платформах для поиска услуг. Цены варьируются в зависимости от региона, срочности выполнения и объемов работ, а также от того, насколько сильно заснежен автомобиль", - подтверждает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Эксперт отмечает, что чаще всего этим занимаются старшеклассники и студенты, либо мужчины, работающие посменно.

"А также это возможность сезонной подработки для курьеров, мастеров (так называемые объявления "муж на час") или дворников в свободное время", - указывает он.

Одновременно Петр Щербаченко обращает внимание на удорожание в этот период снегоуборочных лопат на маркетплейсах. "Лопаты в январе выросли в цене почти в восемь-девять раз", - констатирует он.

С позиции ЖКХ

Независимый эксперт в сфере ЖКХ Игорь Кокин напоминает, что придомовые земельные участки имеют разный статус.

Если земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет, он является общедолевой собственностью, и его очистка, в частности уборка снега, - обязанность управляющей компании (либо ТСЖ, ЖСК и так далее).

Если же земельный участок не поставлен на кадастровый учет либо сформирован по стене дома/по отмостку, то вся прилегающая территория не является общим имуществом, соответственно, управляющая организация не несет обязанности по ее уборке. Эту территорию чистит город.

Согласно правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме (491-е постановление правительства РФ) и минимальному перечню услуг и работ для обеспечения надлежащего содержания общего имущества (290-е постановление), УК очищает тротуары, проезды, подходы к подъездам домов.

Требования очищать от снега стоящие возле дома автомобили в действующем законодательстве нет.

Мало того, по словам Игоря Кокина, санитарные правила вообще запрещают парковки во дворах.

"Да, согласно строительным нормам и правилам, при строительстве дома отводится несколько мест для гостевых парковок, но это никак не паркинг жителей этого дома", - комментирует он. "Таким образом, обязанность УК или города - только расчистить проезд, а все, что касается самих стоящих автомобилей, является ответственностью собственников этих авто", - указывает эксперт. Да, чисто теоретически можно провести собрание в своем доме, сказать: "Давайте, УК или ТСЖ, откапывайте нам машины". "Они скажут: "Хорошо, мы сейчас отметим, посчитаем, сколько это стоит, на столько-то увеличится плата, вы готовы?" Часть дома ответит - "да, готовы", а часть - "у нас машин нет, нам не надо". В итоге решение в каких-то домах будет принято, а в каких-то - нет", - объясняет Игорь Кокин.

Да, продолжает он, можно написать в законе - давайте чистить снег вокруг машин. Но любые нововведения предполагают источник финансирования. Либо это будут бюджетные средства (если территорию убирает город), либо - опять же средства собственников. Весь вопрос в том, чья это земля.

"Поэтому сегодня спасение утопающих - это дело рук самих утопающих (в снегу)", - считает собеседник.

Так называемые "снежные копатели", конечно, занимаются коммерцией, поясняет он. А вот законно или нет - надо выяснять, смотреть, являются ли они самозанятыми или индивидуальными предпринимателями, платят ли налоги.

"Я думаю, это просто люди, которые решили заработать денег в ситуации, когда не каждый собственник может или хочет кидать снег в таких объемах, в каких он навалил этой зимой", - отмечает эксперт.

Дорого ли три тысячи в среднем за откопку машины?

"Все зависит от того, о каком потребителе мы говорим. Если о пенсионере, то это очень большие деньги для средней пенсии, тем более что снегопады могут идти несколько раз в неделю. Для активных работающих москвичей, возможно, это и приемлемая сумма, чтобы решить проблему засыпанной снегом машины", - отвечает на наш вопрос Игорь Кокин.

Также стоит вопрос качества и последствий, потому что машина - это дорогая вещь, которая может быть повреждена или поцарапана при очистке. Поэтому лучше заключать договор с конкретной организацией, которая будет нести ответственность в том числе за возможное повреждение автомобиля. "А нанял частника - и ищи его потом, если вдруг что-то окажется побито или поцарапано", - комментирует специалист.

Причем обратиться можно даже в ту же управляющую компанию - возможно, за определенную плату они помогут очистить авто от снега.

Что делать, если машину завалило снегом?

Молодым и энергичным автомобилистам - брать в руки лопату, советует Игорь Кокин.

Для тех, кто не может это сделать, например по состоянию здоровья, - искать соответствующую организацию. Это может быть как УК (за отдельную плату), так и частная организация или даже сосед, который готов вам помочь за определенные деньги. При обращении в организацию обязательно заключайте с ней соответствующий договор.

"А лучший вариант в этой ситуации - это место в подземном паркинге. И все проблемы тогда снимаются", - отмечает специалист.

Петр Щербаченко рекомендует в случае, если вашу машину завалило снегом, в первую очередь обратиться за помощью к соседям, написав в домовой чат. Возможно, кто-то и откликнется.

"Во-вторых, если выезд не срочный, можно в этот день использовать общественный транспорт, а потом потихоньку откопать машину самостоятельно. В-третьих, существует вариант собрать бригаду волонтеров и помочь себе и соседям. Еще один способ - сделать заказ на уборку снега от группы автовладельцев, что, возможно, даст скидку на эти услуги", - перечисляет доцент.

Лучший же способ избежать проблем - не дожидаться, пока машину завалит снегом, а регулярно ее очищать или договариваться с соседями о взаимопомощи, заключил Петр Щербаченко.