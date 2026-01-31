В Госдуме высказались о судьбе автопрома в России после СВО

Многие европейские автопроизводители после окончания конфликта на Украине постараются вернуться на российский рынок, однако решения по каждому бренду власти будут принимать отдельно.

Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

«У многих европейских автобрендов есть опцион на обратный выкуп той промышленной инфраструктуры, которая у них была в России до 2022 года. Однако властям необходимо оценить целесообразность обратного выкупа и подходить к каждому случаю индивидуально», — подчеркнул Кравченко в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, необходимо организовать все таким образом, чтобы не допустить ухудшения условий для предпринимателей, вложившихся в отечественный автопром. Он привел в пример концерны «Москвич» и «Автоваз», которые, вероятнее всего, уже не будут перепрофилированы под европейские бренды.

После введения санкций в России начали набирать популярность автомобили из Китая. Еще осенью 2025 года сообщалось, что половина продаваемых китайских авто в России будет местной сборки. Кроме того, среди россиян в целом стал снижаться интерес к приобретению авто.