ГАИ в третий раз изъяла авто у стритрейсера в Петербурге

Госавтоинспекция Петербурга в третий раз отправила на спецстоянку машину стритрейсера, который уже неоднократно нарушал правила дорожного движения и снимал трюки.

Региональное управление ГИБДД сообщило о третьем изъятии автомобиля у 22-летнего блогера из Ижевска, занимавшегося дрифтом и опасными маневрами на улицах Петербурга. В начале декабря 2025 года его уже привлекали к административной ответственности за ночные заезды, езду на неисправном транспортном средстве и оставление места ДТП. Тогда его машину также отправили на спецстоянку, передает РИА «Новости».

После публикации нового видео с опасными маневрами инспекторы вновь задержали водителя, отправили его на медицинское освидетельствование и изъяли автомобиль для проверки подлинности VIN.

Задержанный заявил, что машина ему не принадлежит.

Ранее дрифтеров оштрафовали за гонки по площади в Благовещенске ночью.