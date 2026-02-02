В Белоруссии хэтчбек с автопилотом стоит 1 150 000 рублей

В Белоруссии упали цены на хэтчбеки Dongfeng BOX. Электрическая пятидверка способна преодолеть 430 км по циклу CLTC благодаря батарее на 43,89 кВт·ч. В базовый набор оборудования включены автопилот второго уровня, система кругового обзора 540°, функция «прозрачного шасси», плюс автопарковщик. На старте продаж стоимость составляла 52 900 белорусских рублей, но сейчас упала до 42 900 (1 150 000 российских).

© Motor.ru

Субкомпактный электрокар оснащается электромотором на передней оси, который выдает 95 л.с. Заявлен европейский порт быстрой зарядки CCS II Combo, который позволяет пополнить запас энергии с 30 до 80 процентов за восемь минут.

В оснащение модели, представленной в Белоруссии, входят русифицированная мультимедийная система, система автоматической парковки, камеры кругового обзора с функцией «прозрачного капота», климат-контроль.

Продолжают список комплекс электронных ассистентов, а из особенностей дизайна — выдвижные ручки дверей, светодиодная оптика и безрамочные боковые стекла.

